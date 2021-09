Tenta di introdurre tre grossi petardi nello stadio, denunciato

Domenica 19 settembre, la Polizia di Stato di Pavia, impegnata nel servizio di ordine pubblico per il derby di eccellenza Pavia - Vogherese ha sequestrato tre ordigni pirotecnici a un tifoso del Pavia che stava tentando di introdurli all'interno della curva sud.

In particolare il pavese, 32 anni, senza precedenti penali e di polizia, è stato notato da personale della Digos, nei pressi dell'ingresso dello stadio, armeggiare con un oggetto, verosimilmente un petardo. Nonostante il tentativo di nascondere l'oggetto nei propri indumenti, l'uomo è stato controllato ed è stato trovato in possesso di ben tre petardi di grosse dimensioni che sarebbero stati esplosi in curva se non prontamente intercettati. Per tali fatti è stato denunciato e il materiale è stato sequestrato. Inoltre è stato applicato nei suoi confronti un Daspo che gli impedirà di assistere a qualsiasi competizione sportiva per i prossimi tre anni. Al 32 enne, con provvedimento disposto dal Questore, sono state anche ritirate le armi - 3 carabine e una pistola - regolarmente detenute per uso sportivo.