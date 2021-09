Giarole: chiama il 112 per fare dispetto all'ex fidanzata, denunciato

Chiama il 112 per fare un dispetto all'ex fidanzata, ma viene denunciato.

I carabinieri di Occimiano hanno denunciato a piede libero per procurato allarme un 25enne che, in una notte di metà settembre, aveva effettuato una chiamata al 112 per segnalare che vicino al campo sportivo di Giarole erano presenti dei ragazzi ubriachi che stavano gettando bottiglie di birra contro le auto in transito. La pattuglia dei carabinieri, arrivata nel luogo segnalato, ha constatato l’inesistenza di quanto segnalato, accertando che il giovane aveva chiamato il 112 al solo scopo di arrecare disturbo alla ex-fidanzata, lì presente in compagnia di amici.