Aggredisce l'ex fidanzata nella stazione di Porta nuova: denunciato

E' di 735 persone controllate, 85 bagagli ispezionati e 30 stazioni presenziate il bilancio dell’operazione “Stazioni Sicure”, organizzata dal Servizio polizia ferroviaria a livello nazionale, che ieri, mercoledì 22 settembre, ha visto impegnati 76 operatori della Polfer nelle stazioni ferroviarie del Piemonte e Valle d’Aosta.

Gli agenti hanno effettuato servizi di vigilanza mirati per incrementare i livelli di sicurezza nelle aree ferroviarie di competenza, a tutela dei viaggiatori e degli utenti delle stazioni. I controlli sono stati estesi ai bagagli al seguito sia negli scali che a bordo treno, oltre che ai depositi bagagli con l’uso di metal detector. Trenta le stazioni interessate dai controlli straordinari nelle province di entrambe le regioni, con particolare attenzione ai convogli internazionali che giungono nel territorio nazionale provenienti da Svizzera e Francia e alle stazioni non presidiate dalla Polizia Ferroviaria. A Torino, nella stazione di Porta Nuova, i servizi sono stati effettuati congiuntamente al personale del Reparto Prevenzione Crimine e delle Unità Cinofile, con l’impiego di 10 operatori. In particolare, nella stazione di Torino Porta Nuova, i poliziotti hanno denunciato un trentaduenne tunisino per maltrattamenti in famiglia ed una cittadina marocchina per inosservanza delle norme sugli stranieri. "Durante il servizio di vigilanza, gli operatori, su segnalazione dei militari in servizio presso la stazione di Torino, hanno controllato l’uomo che, poco prima, si è reso responsabile di un’aggressione nei confronti di una giovane donna - raccontano dalla Polfer - Dalle prime ricostruzioni i due ragazzi si conoscevano e fino a qualche tempo prima intrattenevano una relazione sentimentale, che a dire della donna spesso sfociava in atti di percosse da parte del fidanzato, ma che mai aveva denunciato alle autorità". Accompagnati negli uffici di polizia, l’uomo è stato denunciato per maltrattamenti mentre la donna è risultata irregolare sul territorio nazionale e pertanto denunciata per inosservanza delle norme sugli stranieri.

Sempre a Torino, gli agenti hanno denunciato un cittadino marocchino per inosservanza delle norme sugli stranieri. Durante i controlli straordinari l’uomo, alla richiesta di un documento identificativo, si è dato alla fuga lungo le vie del centro cittadino. Raggiunto dagli agenti, è stato accompagnato negli uffici. Da un controllo in banca dati, lo straniero è risultato gravato da numerosi precedenti nonché un ordine del Questore ad abbandonare il territorio nazionale a cui l’uomo non ha ottemperato.