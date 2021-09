Cannabis tra piante aromatiche e fiori: arrestato un uomo di 37 anni

Coltivava cannabis nascondendola tra piante aromatiche e fiori, ma è stato scoperto e denunciato dai carabinieri.

I militari della sezione operativa del Norm della Compagnia di Biella hanno arrestato un 37enne, perché ritenuto responsabile di produzione e detenzione di stupefacenti. "Le condizioni metereologiche delle ultime settimane, favorevoli alla crescita di tutte le essenze locali, hanno contribuito anche alla “speciale” coltivazione di un 37enne locale, cresciuto nelle colline della valle Elvo, dedicatosi a “bassa quota” alla sua particolare passione per la produzione “fai da te” di “cannabis” - raccontano dal Comando di Biella - Il bel tempo di questa fine d’estate ha migliorato i risultati del suo lavoro, ma la soddisfazione non ce l’ha fatta ad arrivare prima dei Carabinieri". I militari infatti hanno notato che vicino all’abitazione dell'uomo, in zona pre-montana ad Occhieppo Superiore, venivano coltivate piante di cannabis nascoste alla vista da erbe aromatiche e da fiori.

La successiva perquisizione della casa e nel terreno adiacente ha consentito di trovare 6 piante di “cannabis” di un’altezza variabile tra i 1.90 metri ed i 2 metri e novanta, quest’ultime ormai a maturazione e pronte per l’essicazione ed il successivo utilizzo o smercio al dettaglio, mentre all’interno dell’abitazione, nel piano superiore adibito a mansarda, era stata realizzata una serra, dove sono stati ritrovati, nascosti alla vista, 410 grammi di semi di canapa indiana, 1 grammo di Hashish, e quasi 1,5 Kg di foglie essiccate e triturate di canapa indiana, 2 funghi allucinogeni, e materiale per l’essicazione ed il confezionamento del prodotto finale. L’uomo è stato immediatamente arrestato e portato alla Casa Circondariale di Biella, mentre le piante ed il materiale sono stati sequestrati.