Spacciavano droga in un appartamento: due giovani arrestati

Nella giornata del 16 settembre, gli agenti della polizia di Stato di Novara - Sezione Antidroga della Squadra Mobile, nelle vicinanze di uno stabile utilizzato come base logistica per lo spaccio, hanno notato un via vai di soggetti dediti al consumo di sostanze stupefacenti: per tale motivo sono entrati nell’immobile effettuando una perquisizione, che ha permesso l’arresto di due persone di 29 e 27 anni, residenti a Novara, trovate in possesso di 1.200 grammi di marijuana, 100 grammi di hashish e 2,5 grammi di cocaina, oltre alla somma di 1.870 euro. Sono stati trovati anche due bilancini e materiale per il confezionamento degli stupefacenti e una serra da interno adoperata per la coltivazione di marijuana. L’attività è risultata particolarmente complessa, in quanto l’appartamento era monitorato da impianto di videosorveglianza. Ai due giovani, sono state applicate le misure cautelari dell’obbligo di firma e dell’obbligo di dimora con divieto di uscire nelle ore serali e notturne.