Miagliano: viola l'obbligo di soggiorno, arrestato

Comando di Biella: i carabinieri della stazione di Andorno Micca hanno arrestato V.M., 49 anni, residente a Miagliano, per aver lasciato il Comune di residenza dove invece doveva invece permanere perché sottoposto alla misura restrittiva dell’obbligo di soggiorno. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato l’uomo mentre passeggiava tranquillamente nel centro cittadino, incurante degli obblighi derivanti dalla misura restrittiva cui era stato sottoposto dall’Ufficio di sorveglianza della Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di Torino. L'uomo, noto ai militari, è stato subito riconosciuto e bloccato e, dopo una breve verifica, è stato arrestato perché senza alcuna autorizzazione o giustificazione plausibile non era rimasto, come previsto, nel Comune di residenza. Concluse le rituali formalità, l’uomo è stato riaccompagnato alla sua abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria biellese che coordina l’attività.