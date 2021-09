Arrestata per possesso e smercio di eroina e cocaina

I carabinieri della Stazione di Vigliano Biellese hanno arrestato L.M., 39enne residente in Vigliano Biellese. Insospettiti dal continuo andirivieni di autovetture in orario pomeridiano-serale nei pressi dell’abitazione dell’arrestata, hanno intensificato i controlli a suo carico, valutando possibile che in quella casa ci fosse “qualcosa” di così appetibile da attirare visite tanto brevi.

Pertanto, i militari l’hanno attesa, bloccandola proprio sulla soglia di casa. La 39enne è stata fermata per un controllo ma, l’atteggiamento di grande agitazione evidenziato, ha confermato i sospetti nei suoi confronti. Visto il crescente nervosismo, i carabinieri hanno esteso la perquisizione alla casa della donna e, in una camera, hanno trovato un

contenitore al cui interno vi erano diversi involucri in cellophane contenenti, complessivamente,

circa 15 grammi di cocaina e un grammo di eroina. Inoltre sono anche stati rinvenuti un

bilancino di precisione e materiale idoneo al confezionamento e al successivo utilizzo o smercio

al dettaglio, nonché denaro contante. Quanto rinvenuto è stato sequestrato.

La 39enne, già gravata in passato da vicende inerenti gli stupefacenti e per questo attualmente già

sottoposta agli arresti domiciliari, è stata nuovamente arrestata e, a conclusione delle rituali

formalità, è stata associata alla Casa Circondariale di Torino a disposizione dell’autorità giudiziaria

biellese che coordina le indagini.