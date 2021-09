Numerosi episodi di violenza, chiuso un locale per 20 giorni

Un noto locale di Galliate è stato chiuso per 20 giorni a seguito di un provvedimento del Questore della Provincia di Novara, dopo un'indagine della Polizia di Stato di Novara - Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, e su proposta della Stazione dell’Arma dei carabinieri di Galliate.

"L’esercizio pubblico, un bar ristorante dove vengono effettuati anche intrattenimenti musicali, che è situato in una location affacciata sul fiume Ticino, nel trascorso mese di agosto è stato teatro di numerosi interventi delle Forze dell’Ordine per preoccupanti episodi, in cui sono stati coinvolti ragazzi di giovane età, resisi autori di vari reati tra cui risse, furti e rapine sfociate spesso in lesioni personali anche gravi - spiegano dalla Polizia di Novara - In particolare, un giovane albanese è stato aggredito all’interno del locale da più persone rimaste sconosciute che gli hanno causato contusioni all’emitorace per sette giorni di prognosi". I carabinieri, in un'altra occasione sono intervenuti per una segnalazione di rissa con protagonisti ragazzi magrebini autori, anche, della rapina di un telefono cellulare e di una collana nei confronti di un cliente che è stato medicato all’Ospedale di Novara per ferite lacero contuse del cuoio capelluto e trauma cranico giudicate guaribili in sette giorni.

L’episodio più grave, avvenuto il 30 agosto, riguarda l’aggressione ad un cittadino albanese che è stato malmenato brutalmente all’interno dell’esercizio riportando lesioni gravissime che lo hanno costretto al ricovero per la frattura della cavità orbitale dell’occhio destro; il giovane è stato sottoposto ad una delicata operazione chirurgica per la ricostruzione della palpebra che non è riuscita però a risanare lo sfregio permanente del viso ed il recupero totale della vista.

L’ultima denuncia risale allo scorso 4 settembre, quando un minorenne è stato percosso violentemente da un altro avventore che gli ha causato contusioni alle ossa del naso medicate e giudicate guaribili con una diagnosi di 5 giorni. Le attività di indagine hanno appurato che il locale era divenuto una meta della movida sia novarese che lombarda poiché gli eventi organizzati da un noto DJ tra i giovani venivano pubblicizzati utilizzando i social. Il numero elevato degli avventori richiamati dal tam tam mediatico era spesso stato causa di turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica nonché di violazione alla normativa sulle misure di contenimento del Covid 19. Il provvedimento che si è reso necessario a tutela anche dell’incolumità dei cittadini, con particolare riguardo ai minorenni, comporterà dunque la chiusura del locale per 20 giorni.