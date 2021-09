Guida ubriaco un monopattino procedendo a zig zag

I carabinieri della Compagnia di Verbania hanno denunciato un 30enne residente a Verbania sorpreso alla guida di un monopattino in stato d’ebrezza alcolica.

Il giovane ha attirato l’attenzione dei militari, impegnati in quel momento nell’esecuzione di un posto

di controllo lungo corso Nazioni Unite poiché alla guida di un monopattino

elettrico stava zigzagando in maniera vistosa creando pericolo per gli utenti della strada.

Raggiunto e fermato dagli operanti, il giovane è stato sottoposto ad accertamento con etilometro che ha

evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,20 g/l.

Il monopattino è stato affidato a un famigliare del giovane a cui è stata pure elevata una contravvenzione perché

stava circolando senza fare uso delle luci di posizionamento.