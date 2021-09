Torino: in fiamme un edificio davanti a Porta Nuova

Un violento incendio è scoppiato poco prima delle 11 a Torino, di fronte alla stazione di Porta nuova, in piazza Carlo Felice.

Le fiamme hanno interessato la copertura di un palazzo in cui erano in corso lavori di ristrutturazione. Oltre 30 vigili del fuoco sono stati impegnati a domare l'incendio, che verso le 12,30 risultava essere sotto controllo. Non vengono segnalati feriti; gli operatori hanno aiutato gli operai che stavano lavorando a scendere ed hanno evacuato l'edificio. Il traffico è rimasto bloccato ed è stata temporaneamente interrotta la circolazione dei treni.