Percepiscono reddito di cittadinanza senza averne diritto, 8 denunciati

Otto persone denunciate per aver percepito il reddito di cittadinanza senza averne diritto.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Domodossola, insieme a quelli del Nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro di Verbania, hanno denunciato a piede libero 8 persone, tutte residenti a Domodossola e nei comuni limitrofi, perché ritenuti responsabili di avere indebitamente percepito il reddito di cittadinanza. I controlli effettuati hanno consentito ai militari dell’Arma di far emergere importanti elementi a carico dei denunciati e di ricostruire i periodi in cui il beneficio è stato percepito senza alcun titolo valido, stimando le cifre sottratte dalle casse dello Stato. I denunciati, sono stati ritenuti responsabili di aver omesso di comunicare all'Inps di Verbania di non essere in possesso dei requisiti richiesti per l’ottenimento dell’emolumento, nel caso specifico perchè erano persone sottoposte a misura cautelare personale. Il denaro ricevuto ammonta a somme comprese tra i 1.000 ed i 7.000 Euro, con un danno all’erario di circa 25.000 euro complessivi.