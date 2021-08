Senza biglietto sul treno, aggredisce con frasi minacciose i ferrovieri

Sorpresa senza biglietto, risponde minacciando il capotreno.

Ad Alessandria, gli operatori della polizia ferroviaria hanno denunciato una 41enne italiana per minaccia e interruzione di pubblico servizio. La donna, priva del biglietto, a bordo di un treno regionale sulla tratta Torino-Genova, alla richiesta del capotreno di regolarizzare la propria posizione, ha ripetutamente aggredito con frasi minatorie il personale ferroviario. Alla fermata in stazione, è stata identificata e denunciata dalla Polfer. A causa dell’atteggiamento ostile della donna il convoglio ha maturato 14 minuti di ritardo.

Sempre ad Alessandria, gli agenti hanno denunciato un 24enne ecuadoriano per molestie nei confronti di una ragazza italiana di 20 anni avvenute nelle vicinanze del piazzale antistante la stazione. L’uomo, già con precedenti di polizia, è stato identificato e rintracciato grazie alla descrizione accurata della vittima e all’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza.