Rapina ed estorsione: arrestato un ricercato a Voghera

A Voghera la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 29 anni rumeno, senza fissa dimora, destinatario della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Alessandria per rapina ed estorsione.

Il personale della Sezione Anticrimine del Commissariato di Voghera, in collaborazione con operatori della Sezione Volanti, dopo accurate ricerche, ha rintracciato l'uomo nei giardini di Piazza Meardi e lo ha arrestato, portandolo alla Casa Circondariale di Voghera. Le indagini hanno anche portato alla denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica di Pavia del medesimo soggetto, in quanto ritenuto responsabile di tre furti portati a termine, in orari notturni, nelle settimane precedenti in alcuni garage degli stabili di Voghera.