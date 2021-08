Positivo al Covid, era seduto al tavolo del suo locale: denunciato

Positivo al Covid, era tranquillamente seduto all'esterno del bar di cui è titolare.

A Pavia la Polizia di Stato ha denunciato a piede libero un cittadino italiano quarantottenne per inosservanza delle norme del Testo Unico delle Leggi Sanitarie per l'emergenza epidemiologica Covid-19.

Alle ore 19.10 è arrivata al 112 la chiamata di un utente, il quale ha segnalato che il titolare di un bar del centro, risultato positivo al Covid-19, era seduto all'esterno del locale. L'equipaggio della Squadra Volante è intervenuto rintracciando la persona segnalata. Al momento del controllo, l'uomo ha confermato la sua positività al virus Covid-19 mostrando l'esito del tampone naso-faringeo a cui era stato sottoposto nei giorni precedenti. Insieme al personale della Polizia Locale, gli agenti della Squadra Volante hanno provveduto ad individuare e identificare le persone con le quali l'uomo era entrato in contatto nel pubblico esercizio al fine di consentire le successive misure di riscontro sanitario. Oltre alla denuncia per la violazione della quarantena obbligatoria, la Polizia Locale ha provveduto a chiudere il locale per cinque giorni.