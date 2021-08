Odori molesti provenienti da una ditta, denunciato il titolare

La Stazione carabinieri forestali di Novara, coadiuvata da Arpa e dal Servizio Igiene dell’Asl di Novara, a seguito delle ripetute segnalazioni provenienti da alcuni abitanti del Comune di S. Pietro Mosezzo, ha avviato una serie di accertamenti al fine di individuare l’origine degli odori molesti che provenivano dall’area industriale dello stesso Comune.

Dopo una approfondita indagine, ci si è concentrati su un’azienda del luogo. Il 25 agosto scorso, due pattuglie dei carabinieri Forestali, di Novara e Borgolavezzaro, avvalendosi del supporto tecnico di Arpa e Asl di Novara, sono entrati all’interno dell’azienda, per un più dettagliato controllo. All’ingresso è stata ritrovata una notevole quantità di materiali stoccati, da cui proveniva un forte odore. Ad un accertamento più approfondito, è stata accertata un’ingente presenza di sodio tiosolfato pentaidrato. Si tratta di un prodotto, non pericoloso e di lecito utilizzo, usato principalmente nell’industria conciaria, per un totale di 592 "big bag" (circa 600 tonnellate di prodotto).

"Il materiale appariva stoccato in condizioni inadeguate ed accatastato dal passato mese di maggio - fanno sapere dal Comando - Tale deposito di materiale aveva favorito la diffusione dei cattivi odori su un ampio raggio del territorio circostante. Il forte caldo dei giorni passati ha significativamente favorito tale fenomeno". Il titolare della ditta è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Novara per il reato di immissioni moleste, reato non grave, ma che comporterà la rimozione delle cause di fastidio. Già da giovedì è iniziata la totale rimozione di tutti i prodotti con trasporto in un luogo più idoneo dove conservarli. Le operazioni di termineranno nel giro di qualche giorno. "È bene precisare che, dal controllo, non sono emerse situazioni di rischio o danni potenziali alla salute dei cittadini", spiegano dal nucleo Forestale.