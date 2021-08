Era latitante da 10 anni, arrestata in centro a Casale Monferrato

Era latitante da quasi dieci anni, è stata arrestata dai carabinieri nel pomeriggio di martedì 24 in centro a Casale Monferrato.

Si tratta di una donna rumena di 42 anni, gravata da numerosi precedenti, che deve scontare un cumulo di pena di tre anni e sette mesi di reclusione a cui vanno sommati altri nove mesi di arresto, per reati di varia natura. "La 42enne si era resa irreperibile dal mese di dicembre del 2011, allorquando, mentre si trovava in regime di detenzione domiciliare per l’espiazione di una pena, senza autorizzazione si allontanava dalla propria abitazione, rendendosi irreperibile - spiegano i carabinieri di Casale - Nella mattinata del 24 agosto, a seguito di numerosi accertamenti e dopo aver studiato nel dettaglio le passate abitudini e frequentazioni della latitante, i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile sono giunti alla sua cattura, avvenuta in pieno centro a Casale Monferrato, in corso Valentino". La donna è stata portata in carcere a Vercelli.