Giovane italiana trovata in possesso di cocaina

Il Commissariato di Voghera ha svolto un servizio straordinario di

controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione di attività delittuose, con particolare

riferimento al contrasto dei reati di natura predatoria ed in materia di stupefacenti.

Gli operatori, coadiuvati da personale del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato di

Milano, hanno eseguito mirati controlli nell'area circostante la stazione ferroviaria, piazza San Bovo e i

giardini antistanti il supermercato Esselunga.

Si è proceduto alla verifica della corretta osservanza della normativa inerente il possesso di Green Pass presso due esercizi pubblici cittadini.

Complessivamente sono state identificate 79 persone, di cui 10 gravate da pregiudizi di polizia e 23 cittadini

stranieri.

Una cittadina italiana di 24 anni è stata trovata in possesso di cocaina, sequestrata dagli agenti.

Inoltre si è accertato che un cittadino italiano di 32 anni, circolava alla guida di un veicolo non

revisionato e sprovvisto della prescritta copertura assicurativa pertanto venivano elevate, nei suoi confronti,

due contravvenzioni al Codice della Strada unitamente alla decurtazione di 5 punti sulla patente di guida, mentre

l'automezzo veniva sottoposto al vincolo del sequestro amministrativo.