Controlli anti Covid: 400 euro multe a due locali

Carabinieri, Comando provinciale di Biella: multe da 400 euro a due locali notturni. In un caso disposta anche la sospensione dell'attività per 5 giorni. Motivo? Mancata attuazione del protocollo anti Covid-19. Controllati oltre 40 clienti: sei di questi erano sprovvisti di Green pass. Anche per loro sanzioni da 400 euro.

E' quanto emerso nel corso delle attività di controllo del rispetto delle prescrizioni volte alla prevenzione del contagio, in particolare delle cosiddette "certificazioni verdi" per i clienti dei locali pubblici al chiuso. Il servizio straordinario ha visto l'impiego del personale del Nucleo investigativo provinciale, delle compagnie di Biella e Cossato e di militari dei reparti speciali del Nucleo antisofisticazione e sanità di Torino e del Nucleo ispettorato del lavoro di Biella.