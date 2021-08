Villanova: rubano liquori per 300 euro dal supermercato, denunciati

Hanno rubato liquori per 300 euro da un supermercato di Villanova Monferrato: denunciati.

I carabinieri dell’Aliquota radiomobile di Casale Monferrato hanno denunciato a piede libero per furto aggravato in concorso un 30enne e una 41enne, entrambi con precedenti di polizia, che, all’inizio di agosto, hanno portato via delle bottiglie di liquori per un valore complessivo di circa 300 euro da un supermercato di Villanova Monferrato, dopo avere rimosso le placche antitaccheggio. I carabinieri, a seguito dell’analisi del sistema di videosorveglianza del centro commerciale, hanno identificato e denunciato i due autori del furto. L’uomo è poi stato nuovamente denunciato a piede libero dai carabinieri di Occimiano per un nuovo furto aggravato di bottiglie di liquori, commesso presso un altro supermercato casalese con la medesima tecnica, venendo riconosciuto anche nell’occasione attraverso i filmati del sistema di videosorveglianza.