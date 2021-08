Picchia e insulta la moglie davanti ai figli minorenni: arrestato

Nella notte del 16 agosto si era reso responsabile di un'aggressione verbale e fisica nei confronti della moglie, all'interno della propria abitazione ed alla presenza dei tre figli minorenni. Per un cittadino albanese di 39 anni è scattato l'arresto per maltrattamenti.

E' accaduto a Pavia, dove a seguito della richiesta di intervento al 112, due equipaggi della Volante sono arrivati nella casa interrompendo la condotta violenta del marito e mettendo in sicurezza i minori. L'uomo, alla vista degli agenti di polizia, ha continuato a mantenere una condotta aggressiva e minacciosa, spintonandoli e tentando in più occasioni di colpirli con dei calci, sia all'interno dell'appartamento, sia una volta portato negli uffici della Questura. Dai successivi accertamenti, è emerso che l'uomo anche in precedenti occasioni si era reso responsabile di comportamenti vessatori nei confronti della moglie. E' quindi stato arrestato in flagranza di un reato abituale, con l'accusa di maltrattamenti contro familiari e portato al carcere di Pavia.

Per lui, dopo l'udienza di convalida che si è svolta oggi, giovedì 19 agosto, è stato disposto l'arresto, l'allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie, in particolare il domicilio, il luogo di lavoro e le scuole dei figli, con la prescrizione di mantenere una distanza non inferiore ai 300 metri da questi luoghi. Il giudice ha deciso anche il divieto di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con la persona offesa.