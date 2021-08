Guida ubriaca e rifiuta l'alcoltest: denuncia e ritiro della patente

Agenti fuori servizio bloccano un veicolo con la conducente in stato di ebbrezza: per la guidatrice denuncia, ritiro della patente e sequestro dell’auto.

Il Nucleo Infortunistica Stradale della Polizia Locale di casale Monferrato ha denunciato una donna di 60 anni, residente nel comprensorio casalese, per guida in stato di ebbrezza e rifiuto dell’accertamento del tasso alcolemico. I fatti risalgono a giovedì 12 agosto, quando alle ore 13,30 due agenti della Polizia Locale che avevano terminato da poco il servizio hanno notato, nel percorrere viale San Martino, un’auto che procedeva con un’andatura estremamente pericolosa: continue frenate e invasioni della corsia di marcia opposta. I due operatori, con non poca difficoltà, sono comunque riusciti a fermare l’auto, notando immediatamente che la conducente manifestava uno stato di elevata ebbrezza alcolica. A questo punto è stato richiesto l’immediato intervento di una pattuglia.

Nell’attesa, i due operatori si sono dovuti adoperare per trattenere la donna che, nel frattempo, ha tentato di allontanarsi a piedi. Accompagnata, alla fine, al Comando di Polizia Locale dalla pattuglia, la donna ha poi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per la verifica del tasso alcolemico, con la conseguente contestazione dei reati previsti dall’art. 186 del codice stradale (Guida sotto l’influenza dell’alcool). Alla donna è stata quindi ritirata la patente di guida e sequestrato il veicolo condotto.