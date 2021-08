Viaggiava con una "paletta" di polizia in auto: fermato

Aveva una paletta di segnalazione delle forze dell'ordine in auto, pur non avendo più titoli per possederla.

Gli Agenti della Sezione Polizia Stradale di Alessandria-Distaccamento di Acqui Terme, nelle scorse settimane, hanno accertato che un ex dipendente di Pubblica Assistenza aveva "mantenuto" il possesso del distintivo di segnalazione manuale (cosiddetta paletta) dopo aver terminato il periodo proprio di servizio. L’attenzione degli uomini della Polizia Stradale Acquese è stata attirata nelle settimane scorse da un veicolo, apparentemente privato, avente però visibile a bordo un distintivo di segnalazione manuale; il veicolo circolava spesso sulla strada statale tra Acqui Terme ed Alessandria. I successivi accertamenti hanno consentito di determinare i fatti e rintracciare la persona che aveva nella disponibilità la paletta. L'uomo, dopo l'iniziale sorpresa, ha ammesso il possesso abusivo della "paletta", che per il Codice della Strada equivale ad un segno distintivo in uso alle Forze di Polizia. L’oggetto è stato ritirato ed i fatti sono ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.