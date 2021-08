Sala scommesse con clienti senza Green pass: multa e chiusura del locale

Sala scommesse senza cartellonistica e persone all'interno senza Green Pass: locale chiuso per 5 giorni e multe per clienti e titolare.

Personale della Squadra Amministrativa della Divisione Pasi (polizia amministrativa sociale e dell'immigrazione) della Questura di Alessandria, nella serata del 14 agosto, nell’ambito della consueta attività di verifica in materia di autorizzazioni e licenze estesa anche al rispetto delle prescrizioni di contrasto alla pandemia in corso, ha controllato 6 esercizi pubblici nella attività dei giochi e delle scommesse. "All’esito di tale attività emergeva in uno degli esercizi controllati la mancata esposizione di cartellonistica richiesta per legge - spiegano dalla Questura - Non solo, all’interno della stessa sala scommesse, gli operatori hanno rilevato la presenza 4 fruitori tutti sprovvisti di Green Pass". Clienti e titolare sono stati multati, quest’ultimo responsabile di aver consentito l’ingresso ai clienti pur essendo privi della nota certificazione verde. "E’ stata anche disposta l’immediata chiusura provvisoria per 5 giorni del locale, al fine di impedire la prosecuzione o la reiterazione delle violazioni in argomento", fanno sapere dalla Questura.