Sequestrato un camion che trasportava attrezzatura per un rave party

La Polizia stradale ha sequestrato al casello di Casale Sud un camion che trasportava il necessario per organizzare un rave party.

Nella mattinata di oggi, giovedì 12 agosto, gli uomini della Sezione Polizia Stradale di Alessandria-Distaccamento di Tortona, sono intervenuti nelle vicinanze del casello autostradale di Casale Sud, in ausilio ai Carabinieri della locale Compagnia, in quanto questi ultimi, stavano controllando un mezzo pesante che trasportava del materiale per organizzare un rave party nel casalese. Gli Agenti della Stradale hanno quindi proceduto al controllo documentale dell’autista del mezzo pesante e di altre persone che erano a bordo di un furgone che lo seguiva, nonché al controllo di tutta la documentazione relativa alla merce trasportata. Dal controllo sono emerse più violazioni al Codice della Strada: relativamente al conducente è stato accertato che lo stesso, di nazionalità francese, alla guida di un veicolo avente massa superiore a 35 quintali, non era in possesso della carta conducente. Quest’ultima, oltre alla patente di guida, abilita i conducenti a condurre veicoli di massa superiore a 35 quintali su tutto il territorio nazionale e comunitario. Per questo motivo gli è stata ritirata la patente di guida per essere inviata alla Prefettura di Alessandria per la sospensione oltre ad una multa di circa 900 euro.

Lo stesso autista, inoltre, non era in possesso dei documenti di trasporto di tutta l’attrezzatura presente all’interno del cassone del camion che serviva per organizzare il rave party, ossia palco, strumentazione musicale-casse sonore e altro materiale. Per la mancanza dei documenti di trasporto della merce, della licenza comunitaria che autorizza il trasporto della merce sul territorio della comunità europea, invece, gli è stata elevata un’ulteriore multa di oltre 4.000 euro, il ritiro della carta di circolazione e il fermo amministrativo del camion per tre mesi. Quest’ultimo è stato affidato ad un deposito autorizzato dell’alessandrino per l’intero periodo di fermo.