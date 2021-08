Novara: si sdraia sui binari, salvata dalla Polfer

E' stata trovata in posizione fetale sui binari e salvata dalla Polizia ferroviaria di Novara.

Si tratta di una donna italiana di 55 anni con problemi psichici. Il capotreno di un regionale sulla tratta Domodossola-Novara, ha segnalato agli agenti Polfer una donna che, scesa dal convoglio nella stazione di Cressa (Novara), ha manifestato l’intenzione di tornare a casa nella città limitrofa di Borgomanero proseguendo a piedi lungo i binari. "Intercettata dagli operatori che sono giunti sul posto, la donna è stata trovata in posizione fetale sulla sede ferroviaria, manifestando un concreto intento anticonservativo", spiegano dalla Polfer. Tratta in salvo, la signora è stata trasportata da personale medico in ospedale.