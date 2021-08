Coltivava marijuana in un terreno in Monferrato: denunciato

Tra i comuni di Tonco e Montiglio Monferrato, ai confini con l’alessandrino, i Finanzieri del Gruppo di Asti hanno trovato un appezzamento di terreno adibito alla coltivazione di marijuana, all’interno del quale sono state rinvenute alcune piante giunte ormai a completa maturazione per complessivi 3,6 kg di peso.

Oltre alla droga sono stati sequestrati un bilancino di precisione ed una lampada a led, utilizzata per velocizzare la crescita delle piante dopo la semina in serra. L'utilizzatore del terreno, cittadino italiano di 49 anni residente a Villadeati (Al), è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vercelli per produzione e spaccio di sostanze stupefacenti.