Accoltella la compagna: pluripregiudicato arrestato per tentato omicidio

I carabinieri di Serravalle Scrivia hanno arrestato l’autore del tentato omicidio della compagna. L’aveva colpita al fianco con un coltello da cucina.

"Ieri, lunedì 9 agosto, in località Ca’ del Sole di Serravalle Scrivia, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in una palazzina su indicazione della Centrale Operativa, che aveva ricevuto la telefonata di una donna che asseriva di avere un coltello conficcato nel fianco - raccontano dal Comando di Alessandria - Giunti rapidamente sul posto, i carabinieri hanno trovato la giovane riversa al suolo, con un coltello da cucina penetrato fino all’impugnatura nel fianco sinistro, molto sofferente ma vigile e cosciente, che chiedeva aiuto. Accanto a lei, intenti a soccorrerla, il fratello e il fidanzato con cui conviveva, un 33enne marocchino irregolare, pluripregiudicato, in quel momento in regime di detenzione domiciliare in quell’abitazione".

Dopo le prime cure sul posto da parte del personale del 118, la giovane è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Novi Ligure, dove è stata operata d’urgenza, subendo l’asportazione della milza, e posta in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. "Nel frattempo, i carabinieri raccoglievano le prime informazioni per riscostruire l’evento, a cui aveva assistito il solo fidanzato, che raccontava essersi trattato di un incidente domestico - proseguono dal Comando - Tuttavia il fratello, chiuso in un’altra stanza, riferiva di avere udito una lite e una richiesta di aiuto della sorella, così come il padre, che abita nell’appartamento sottostante. L’attenzione degli investigatori si concentrava quindi sul tipo di coltellata inferta alla giovane, assolutamente incompatibile con un incidente domestico. Infatti, la posizione dell’impugnatura del coltello, la direzione di penetrazione della lama nel costato e la violenza del colpo, con il coltello completamente affondato fino all’impugnatura, lasciavano pensare a un atto volontario".

Il coltello da cucina, sequestrato all’Ospedale di Novi dopo essere stato estratto dai sanitari, è risultato avere una lama seghettata lunga ben 11,5 centimetri. "I due conviventi risultavano avere da tempo rapporti problematici, come confermato dai numerosi interventi effettuati dai carabinieri per accese liti, scoppiate poco dopo l’arrivo del marocchino presso l’abitazione della giovane - viene sottolineato - Al termine dell’attività di indagine, svolta attraverso l’acquisizione di informazioni testimoniali, l’accurato sopralluogo sulla scena del crimine e l’acquisizione del referto dei sanitari, il quadro probatorio delineatosi circa la responsabilità del 33enne per tentato omicidio ha consentito ai carabinieri di Serravalle Scrivia e dell’Aliquota operativa di Novi Ligure di trarlo in arresto e di accompagnarlo presso il carcere di Alessandria, d’intesa con l’Autorità Giudiziaria".

L’uomo, che si trovava dal dicembre 2020 in regime di custodia cautelare per un tentato omicidio commesso nel gennaio 2018 quando a Novi Ligure, durante una lite, aveva colpito con vari fendenti un’altra persona ed era poi stato arrestato dai carabinieri, dal luglio 2021 era stato sottoposto anche alla detenzione domiciliare dal Tribunale di Sorveglianza per un residuo di pena scadente nel maggio 2022, per reati in materia di stupefacenti, violenza a Pubblico Ufficiale, rissa, lesioni, furto, rapina, danneggiamento, vilipendio alla Repubblica, falso e reati legati al suo status di irregolare. Nell’aprile 2017, il marocchino aveva anche aggredito due carabinieri tentando di accoltellarli e, dopo essersi dato alla fuga, aveva tentato di fare irruzione nella caserma di Novi Ligure, forzando il portone d’ingresso, prima di essere bloccato dai carabinieri. Nonostante sia destinatario di numerosi ordini di espulsione, il 33enne non ha mai ottemperato a lasciare il territorio nazionale.