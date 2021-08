Casale Monferrato: ruba al supermercato e spintona il vigilante

Tenta di rubare del cibo al supermercato Esselunga di Casale Monferrato, ma viene identificato dalle telecamere, rintracciato dai carabinieri del Nor e denunciato a piede libero per rapina impropria.

L'uomo, un 31 enne disoccupato con precedenti, il 24 luglio scorso intorno alle 17, dopo aver rubato alcuni generi alimentari, ha oltrepassato le casse e dopo essere stato sorpreso dall'addetto alla vigilanza, lo ha spintonato, dirigendosi poi verso il centro città. Immediatamente i carabinieri hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza del centro commerciale e di quello cittadino, direttamente collegato con la Centrale Operativa, fornendo a tutti gli equipaggi impiegati nel controllo del territorio una descrizione dell'uomo e indicando come particolarità la presenza di un tatuaggio sulla mano. Nel corso della serata del 29 luglio, un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile lo ha riconosciuto, fermandolo e portandolo in Caserma per essere sottoposto ai rilievi fotosegnaletici, poi denunciandolo a piede libero. Il rapinatore indossava gli stessi abiti usati al momento della rapina.