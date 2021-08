Arrestato marocchino per detenzione di stupefacenti al fine di spaccio

Compagnia Carabinieri di Tortona: arrestato un marocchino di 28 anni per per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri della stazione di Sale, a seguito della segnalazione avvenuta nei giorni precedenti, hanno proceduto al controllo di un’autovettura parcheggiata nei pressi di un distributore di carburante e dell’occupante che si trovava nei pressi, in attesa. Dopo aver consegnato il documento di riconoscimento, l'uomo ha tentato di fuggire. E' stato però bloccato dai militari, aggrediti con calci e pugni. All’interno dell'auto hanno trovato 21 dosi termosaldate di cocaina, per complessivi 7,5 grammi, un panetto di hashish di 86 grammi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 550 euro in contanti.