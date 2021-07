Anni di minacce e lesioni alla presenza dei figli: querela il marito

Compagnia carabinieri di Casale Monferrato: a conclusione degli accertamenti scaturiti da una querela sporta dalla vittima di minacce e maltrattamenti in famiglia, hanno denunciato un uomo di 45 anni, senza fissa dimora e con precedenti. Il marito della querelante, nel corso dei numerosi anni di matrimonio, si sarebbe reso responsabile di una serie di maltrattamenti nei confronti della moglie, con minacce di morte, provocandole in più occasioni lesioni mediante il lancio di oggetti, il tutto alla presenza dei figli minorenni. I militari dell'Arma, dopo avere riferito all’autorità giudiziaria, hanno allontanato l'uomo dalla casa familiare.

Nel corso dell’ultimo periodo, i carabinieri della Compagnia di Casale Monferrato hanno proceduto a un’attività di prevenzione, sensibilizzazione e repressione dei reati riguardanti la violenza sulle donne e sui minori. In più casi si è proceduto all’applicazione della legge denominata "Codice rosso" o del "revenge porn", che garantisce maggiore tutela alle vittime di violenza sessuale, atti persecutori, maltrattamenti, diffusione non autorizzata di immagini sessualmente compromettenti e deformazioni dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Con questa legge, a seguito di denuncia, la polizia giudiziaria deve attivarsi immediatamente, con l’obbiettivo specifico di garantire l'instaurazione del procedimento e di eventuali provvedimenti protettivi o di non avvicinamento alla vittima del reato. In più occasioni, a seguito della segnalazione all’autorità giudiziaria, i carabinieri hanno attuato le severe norme previste dal Codice rosso e, con l’aiuto delle varie associazioni presenti sul territorio, hanno garantito protezione e sostegno alle vittime. In particolare, a Casale Monferrato, i carabinieri hanno attuato una stretta collaborazione con il Soroptimist Club. All’interno della caserma, infatti, è presente una stanza idonea a gestire con il metodo investigativo più adeguato questi particolari reati.