Sezione Volanti: arrestato il ladro di cellulari

Questura di Alessandria, Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso: arrestato il ladro di cellulari. E' un uomo di 49 anni, italiano, senza fissa dimora, di fatto gravitante nella città, già responsabile di numerosi reati contro il patrimonio. Per tali trascorsi l'uomo era già stato sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale emessa dal questore di Alessandria.

Nei giorni scorsi gli agenti della sezione Volanti hanno notato l’individuo che, per descrizione e movenze, corrispondeva a colui che nella giornata del 18 luglio scorso, in piazza Ceriana, aveva sottratto il telefono cellulare a una donna. Durante la perquisizione, hanno rivenuto addosso all’uomo, il cellullare rubato denunciandolo per ricettazione, in attesa di ulteriori indagini.

Ma non è tutto. Il giorno successivo alle 9,25, da Mediaworld, in via Boves, lo stesso si è reso responsabile di rapina impropria, strappando un cellulare dal cavo a cui era assicurato nella bacheca espositiva. Scoperto dagli addetti alla sicurezza dell'esercizio commerciale, ha cercato di divincolarsi e di darsi alla fuga con una bicicletta. Fuori dal negozio, però, è caduto e quindi arrestato.