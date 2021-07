Scaglia a terra un monitor della caserma e minaccia i carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Tortona hanno arrestato un uomo di 44 anni italiano per minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Alle 3 circa del 10 luglio, i militari del Nucleo operativo radiomobile di Tortona, hanno rintracciato un uomo nella sua abitazione, ritenendolo coinvolto nel danneggiamento di un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via e conducendolo in caserma per gli accertamenti. L’uomo ha iniziato ad insultare e minacciare i militari operanti e ha danneggiato il monitor del computer in quel momento utilizzato per la redazione degli atti, scagliandolo a terra. Immediatamente bloccato, è stato arrestato e portato nelle camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità giudiziaria; il Tribunale di Alessandria ha convalidato l’arresto sottoponendolo ad obbligo giornaliero di presentazione in attesa di processo.