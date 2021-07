Nasconde la marijuana nel vano contatori di una villetta vacanze

I carabinieri della Stazione di Stresa nel corso dello scorso fine settimana, hanno denunciato a piede libero un uomo di 21 anni di Stresa per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I militari, allertati alcuni giorni fa da alcuni cittadini che avevano notato dei movimenti sospetti nei dintorni di un’abitazione di villeggiatura, ubicata in zona collinare isolata, hanno effettuato alcuni servizi di appostamento sorprendendo, nel tardo pomeriggio di ieri, il giovane mentre nascondeva un piccolo zainetto nel vano contatori sulla pubblica via. Il giovane è stato immediatamente bloccato e i militari hanno rinvenuto all’interno dello zainetto un etto di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire materiale per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente, tutto sottoposto a sequestro.