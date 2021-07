Litiga con tre ragazzi e tenta di investirli con l'auto: arrestato

Tenta di investire con l'auto tre ragazzi con cui ha avuto un diverbio: arrestato per tentato omicidio.

E' accaduto a Pavia, in viale Venezia, verso le 3:50 della notte tra sabato e domenica 18 luglio. "In seguito a segnalazione del 118, relativa a quello che inizialmente veniva definito un sinistro stradale, una pattuglia del Distaccamento Polizia stradale di Vigevano interveniva in quei luoghi - spiegano dalla Questura - Sul posto, quel personale si vedeva consegnare un individuo, da personale della Questura di Pavia in abiti civili; soggetto indicato quale responsabile dell’investimento stradale. Le successive investigazioni consentivano di individuare ed escutere due testimoni del fatto, i quali confermavano le colpe del predetto, precisando che lo stesso, presentatosi all’ingresso di un locale in quei paraggi, veniva respinto, in quanto in stato di alterazione dovuta all’alcool, quindi si allontanava di poco, iniziando immediatamente, però, un’accesa discussione con tre giovani presenti nelle vicinanze, due dei quali minorenni".

Uno dei testimoni, quindi, è intervenuto per sedare gli animi, ma l'uomo, dopo essersi messo alla guida della sua vettura, si è lanciato contro i tre ragazzi appiedati, schiacciandoli contro un altro veicolo in sosta, per poi lasciare frettolosamente il mezzo e tentare una fuga, che è stata però prontamente interrotta. L’investitore è stato sottoposto all'etilometro, che ha dato esito positivo. Le tre vittime sono state accompagnate al Policlinico San Matteo di Pavia, dove uno dei ragazzi è stato ricoverato in prognosi riservata, mentre i due minorenni sono stati accolti al triage una in codice rosso e l’altro in codice giallo. L’aggressore è stato arrestato per tentato omicidio e portato in carcere.