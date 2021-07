Forestale: sequestrato impianto di trattamento terre da scavo illegale

Il Gruppo di Polizia Giudiziaria Ambiente della Procura di Novara e la Stazione Carabinieri Forestale di Novara hanno effettuato il sequestro preventivo di un impianto di trattamento di terre e rocce da scavo a Novara su oltre 100 mila metri cubi di rifiuti terrosi.

"Il sequestro preventivo è stato emesso in conseguenza alla contestata reiterata violazione delle disposizioni autorizzative, da parte dell’azienda, nella gestione di terre e rocce da scavo - spiegano dal Comando provinciale - L’attività di indagine, avviata alcuni mesi fa, ha operato al fine di ricostruire origine e destinazione finale dei rifiuti trattati dall’azienda. Il lavoro, assai complesso, si è concentrato sulle movimentazioni di rifiuti, in entrata ed uscita, dal 2017 sino all’inizio del 2021, su quasi cinque anni di attività produttiva. L’indagine ha consentito di appurare che venivano introdotte in azienda e, successivamente immesse sul mercato, terre e rocce da scavo, materiali bituminosi provenienti dalle attività di scarificazione delle strade, senza che fosse ricostruibile la piena tracciabilità di origine e di destinazione di ampia parte del materiale. Inoltre, la gran parte delle terre lavorate e successivamente vendute, risultavano prive di documentazione analitica che ne potesse attestare la piena conformità e l’avvenuto recupero".

In concreto per gran parte delle terre ricevute e lavorate, non è stato possibile risalire alle loro caratteristiche e grado di inquinamento, né al momento della ricezione, né, soprattutto, successivamente alle procedure di recupero, cui sono state sottoposte prima del reimpiego in opere pubbliche e private. Pertanto, è stato contestato il reato di gestione illecita di rifiuti, ritenendo che la gran parte delle terre e dei materiali raccolti negli anni, depositati, trattati e commercializzati, fossero privi delle caratteristiche di legge che ne consentono la classificabilità quale rifiuto recuperato e, come tale, pienamente riutilizzabile. È stato, inoltre, contestato anche il reato di mancata ottemperanza alle prescrizioni autorizzative. "La società, infatti, è regolarmente autorizzata alla raccolta e trattamento di terre - precisano i carabinieri - Tuttavia, la gestione delle stesse è avvenuta in difformità alle prescrizioni di legge ed autorizzative. Infine, è anche stato contestato il reato di illecita miscelazione di rifiuti". Per i fatti è stato segnalato all’Autorità giudiziaria il rappresentante legale della società.