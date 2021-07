Fermato con l'hashish: "Mi serve per festeggiare la vittoria"

Sorpreso dai carabinieri con 10 grammi di hashish, si giustifica dicendo che gli serviva per festeggiare con gli amici l'eventuale vittoria della Nazionale di calcio.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nor della Compagnia di Verbania, nella serata di ieri 11 luglio hanno proceduto al controllo di un diciasettenne verbanese, mentre si stava recando ad assistere alla partita di calcio della nazionale Italiana. Nel corso del controllo, il giovane ha evidenziato un forte stato di agitazione che ha insospettito gli operatori, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti rinvenendo un involucro contenente circa 10 grammi di hashish. Il giovane si è giustificato riferendo che lo stupefacente gli serviva per festeggiare con gli amici l’eventuale vittoria della nazionale di calcio. E così, invece di assistere alla partita, il giovane è stato accompagnato negli uffici del Comando per la segnalazione di rito all’Ufficio Territoriale del Governo di Verbania e successivamente affidato alla madre esercente la potestà genitoriale.