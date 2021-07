Minaccia la moglie e tenta di accoltellarla al collo

Minaccia e tenta di uccidere la moglie con un coltello ma, grazie all'intervento della figlia di 14 anni, viene arrestato.

In data odierna, la Polizia di Stato del Commissariato di Vigevano ha eseguito la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un tunisino di 54 anni, residente a Vigevano, per i reati di tentato omicidio della moglie e maltrattamenti in famiglia. "I fatti traggono origine da un intervento della Squadra Volante che lo scorso 19 giugno si era recata nell'abitazione di una famiglia residente a Vigevano a seguito della segnalazione di una donna accoltellata al collo dal coniuge - spiegano dalla Questura di Pavia - La donna presentava anche contusioni e altre ferite da arma da taglio sulle braccia ed è stata salvata dal provvidenziale intervento della figlia 14enne. All'arrivo della Volante, all'interno dell'abitazione si trovavano soltanto la vittima e due dei tre figli minorenni della coppia, mentre l'autore dell'aggressione veniva successivamente rintracciato in una via limitrofa".

Gli agenti hanno ricostruito i fatti anche grazie ad alcune registrazioni effettuate con un tablet dalla figlia 14enne. "In particolare, dalla visione dei filmati, si è constatato che l'uomo aveva minacciato di morte la moglie e di sfregiarla con l'acido, al fine di costringerla a lasciare la casa coniugale, di proprietà della donna, insieme ai figli - prosegue la Questura - La moglie ha raccontato agli investigatori di aver subito violenze piscologiche negli ultimi due anni dal marito, che la obbligava a mantenerlo economicamente, pretendendo anche che durante il periodo di ferie in Marocco la stessa attendesse alle faccende domestiche per tutti i parenti dell'uomo". Dopo le indagini, la polizia ha arrestato il marito portandolo in carcere.