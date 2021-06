Disoccupata, spacciava cocaina: arrestata donna di 40 anni

Una donna di 40 anni, nubile e disoccupata, è stata arrestata nella serata di ieri, martedì 29 giugno, a Vigliano Biellese, da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Biella.

L'accusa è di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio: la donna è stata trovata in possesso di 35 grammi di cocaina. "I Carabinieri del Nucleo Investigativo già da alcuni giorni avevano iniziato un’attività di osservazione nei confronti della donna il cui tenore di vita non appariva commisurato alla totale assenza di reddito - spiegano dal Comando provinciale di Biella - Nel corso di un controllo eseguito alla donna, mentre percorreva Via Milano a bordo della propria autovettura, i carabinieri hanno rinvenuto nascosti sulla persona un involucro contenete 35 grammi di cocaina ed un coltello a serramanico".

Le immediate analisi effettuate dai Carabinieri mediante l’utilizzo del narcotest ha appurato nello stupefacente la presenza di un’alta concentrazione di principio attivo in relazione alla quale gli investigatori ritengono che le dosi ricavabili dal quantitativo di cocaina rinvenuto siano circa 200. La perquisizione estesa all’abitazione della donna ha permesso ai militari di recuperare anche due bilancini di precisione e materiale idoneo al confezionamento dello stupefacente. La donna nella serata di ieri è stata trasferita alla sezione femminile della Casa Circondariale di Vercelli.