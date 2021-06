Giovani ubriachi alla guida, patenti ritirate

Nella prima notte dopo l'abolizione del coprifuoco 5 giovani sono stati denunciati dai carabinieri di Borgosesia perché trovati alla guida di veicoli in stato di ebbrezza. Ai guidatori è stata sospesa e ritirata la patente, ed essendo stati sorpresi in stato di ebbrezza alcolica molto elevata e in condizioni psicofisiche molto alterate, sono stati chiamati sul posto i loro famigliari in modo da poterli riaccompagnare a casa. I controlli dei carabinieri verranno ripetuti anche nelle prossime notti ed estesi ai luoghi di ritrovo dei giovani.