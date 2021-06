Sorprende i ladri in casa e viene ucciso da un colpo di pistola all'addome. Questo il tragico fatto accaduto la scorsa notte, tra l'8 e il 9 giugno, in una villetta di Piossasco, sulle colline torinesi. La vittima è un architetto di 49 anni, Roberto Mottura, che viveva nell'abitazione con la moglie e il figlio di 12 anni.

I ladri, probabilmente due, sono entrati in casa dopo aver rotto il vetro di una finestra. Questo rumore deve aver svegliato l'uomo nel cuore della notte: il colpo potrebbe essere partito a seguito di una colluttazione. A dare l'allarme è stata la moglie, ma all'arrivo dei soccorritori del 118 per il marito non c'era più nulla da fare