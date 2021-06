Cerca di impiccarsi al parco: salvato dai poliziotti

Novara: un uomo, classe 1975, tenta di impiccarsi al parco, salvato dai poliziotti. E' in prognosi riservata all'ospedale Maggiore. La squadra volante è intervenuta nell'area alberata adiacente al Villaggio Dalmazia a seguito della telefonata di un uomo al 112, in cui manifestava istinti suicidi all’operatore del numero di emergenza.

Due due volanti sono state inviate sul posto. Non avendo l’esatta posizione dell'uomo e considerata la grande estensione del parco, i poliziotti si sono divisi per aumentare le possibilità di rinvenirlo. Durante la perlustrazione hanno scorto tra gli alberi una sagoma appesa con una corda a uno degli alberi. Hanno immediatamente sollevato il corpo, tagliato e, non riscontrando segni vitali, hanno effettuato a turno il massaggio cardiaco, fino all’intervento del personale medico, che ha provveduto alle fasi successive della rianimazione fino al recupero del battito del soggetto. L'uomo è stato intubato e stabilizzato: la volante, infine, ha fatto da apripista per permettere ai sanitari di raggiungere l’ospedale il più velocemente possibile. Non sono stati rilevati, per ora, elementi che potessero far luce sulle cause del gesto.