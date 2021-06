Tragedia sul lavoro: due operai muoiono soffocati

Due operai sono morti dopo essere caduti dentro una cisterna, profonda alcuni metri, nell’azienda vinicola Fratelli Martini di Cossano Belbo, in provincia di Cuneo. L’incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi, 4 giugno. I due addetti sono stati estratti incoscienti dai soccorritori, che hanno tentato di rianimarli per venti minuti, ma invano. Oltre all’elisoccorso sono intervenuti i vigili del fuoco di Alba e Santo Stefano Belbo, insieme ai carabinieri. I due operai morti avevano 46 e 58 anni: secondo le prime ricostruzioni della dinamica effettuate dai carabinieri della Compagnia di Alba, stavano pulendo una cisterna d’acciaio per la fermentazione del vino, in quel momento vuota, quando sono morti soffocati per mancanza di ossigeno.