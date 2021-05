Minacciano anziana disabile e badante con coltello e rubano argenteria

Carabinieri di Tortona: arrestati in flagranza di reato, i responsabili di una rapina in abitazione perpetrata alle tre di notte del 28 maggio. Vittima una pensionata disabile e la sua badante. Due pluripregiudicati, di 63 e 22 anni, del tortonese, che, con il volto parzialmente coperto, dopo essersi introdotti nell’abitazione da una finestra raggiunta sfruttando una pensilina, hanno minacciato le donne con un coltello a serramanico e una barra in ferro, riuscendo a rubare argenteria, orologi, monili e denaro contante.

Le ricerche avviate dopo la richiesta pervenuta al 112 dalle vittime hanno permesso di bloccare i rapinatori a bordo di un’auto in area periferica tra Sale e Castelnuovo e di recuperare l’intera refurtiva. Gli arrestati trasferiti presso la casa circondariale di Alessandria a disposizione dell'autorità giudiziaria.