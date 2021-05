Impiega in nero un percettore di reddito di cittadinanza: multa di 1800 euro

I Carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro di Biella, dopo una verifica ispettiva in materia di salute e sicurezza nel settore edile, hanno accertato che un'impresa individuale, esercente lavori edili, impiegava l'unico dipendente in nero. Da ulteriori accertamenti è emerso che il lavoratore in nero è risultato illegittimo percettore di reddito di cittadinanza e pertanto è stato denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria. I carabinieri hanno multato il datore di lavoro con 1.800 euro, avviando d’ufficio la procedura per la regolarizzazione del rapporto di lavoro.