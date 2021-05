Tragedia del Mottarone: "Non si può escludere l'errore umano"

La cabina della funivia del Mottarone, sulla quale domenica hanno trovato la morte 14 persone, correva al momento dello schianto a 100 all’ora ed è stata catapultata via per 54 metri. "Nessuna ipotesi può essere esclusa, neppure quella dell’errore umano", ha affermato la procuratrice di Verbania, Olimpia Bossi, titolare dell’inchiesta. Al momento ancora nessun nome è iscritto nel registro degli indagati, ma pare essere questione di giorni se non di ore.

"La cabina era sostanzialmente arrivata al punto di sbarco, si vede che sussulta e torna indietro - ha spiegato Bossi, che ha visionato una piccola parte dei video delle telecamere di sorveglianza della funivia del Mottarone - La visuale è però limitata alla zona dell'arrivo".

Dall’ospedale Regina Margherita di Torino arrivano notizie che lasciano sperare per Eitan, il bimbo di cinque anni unico superstite. Le sue condizioni sono stabili.