Tragedia del Mottarone: il bambino di cinque anni non ha riportato lesioni gravi

Eitan, il bambino israeliano di cinque anni coinvolto nel terribile incidente di ieri, domenica 23 maggio, al Mottarone, fortunatamente non ha riportato danni cerebrali né al midollo spinale. Il bambino, che è attualmente sedato, è stato sottoposto a una risonanza magnetica che ha escluso lesioni gravi. “Faremo una risonanza magnetica per valutare le condizioni del cervello – ha detto Giorgio Ivani, direttore Rianimazione del Regina Margherita di Torino dove si trova il bambino. Adesso deve restare calmo, speriamo. Non si può ancora dire se ha riportato traumi celebrali”.

"Finalmente una buona notizia in questa terribile vicenda - ha commentato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che si è recato all’ospedale - Eitan non ha riportato lesioni al volto. Io e l'ambasciatore israeliano abbiamo pregato per lui", conclude.