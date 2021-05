Guardia di Finanza: scoperta evasione fiscale per 200 mila euro

Scoperta un'evasione al fisco italiano pari a 200 mila euro attraverso conti depositati in Albania e nel Principato di Monaco.

La Guardia di Finanza Gruppo di Bra ha effettuato una serie di controlli in materia di monitoraggio fiscale, al fine di verificare la corretta indicazione degli investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria nella Dichiarazione annuale dei redditi. "Nell’ambito di tale attività è stata attivata una procedura di 'Mutua Assistenza Amministrativa' che ha interessato il Principato di Monaco e l’Albania, i quali hanno fornito fattiva collaborazione e trasmesso informazioni sul possesso di attività estere di natura finanziaria detenute in tali Stati e riconducibili ai contribuenti sottoposti ad attività ispettiva - spiegano dal Comando provinciale di Cuneo - I militari hanno così rilevato, con riferimento alle disponibilità finanziarie depositate su conti correnti detenuti presso Istituti bancari con sede nel territorio monegasco ed in quello albanese, l’omessa dichiarazione di attività estere di natura finanziaria in Stati o territori a fiscalità privilegiata, per giacenze medie non dichiarate tra i 50 ed i 100 mila euro, cui consegue l’applicazione di una sanzione amministrativa fino al 30% degli importi non dichiarati da parte della competente Agenzia delle Entrate. Le disponibilità finanziarie sono state quindi riconosciute come sottratte al fisco italiano per un importo complessivo di circa 200 mila euro".