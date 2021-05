Rubano alimenti per 60 euro: denunciate due minorenni straniere

Casale Monferrato: rubano alimenti per circa 60 euro, denunciate due minorenni di origini straniere. I carabinieri del Nucleo operativo radiomobile hanno denunciato alla Procura dei Minori di Torino per furto in concorso due ragazze, sorprese a superare le barriere antitaccheggio con alimenti rubati e nascosti per un valore di circa 60 euro.