Rapina a Grinzane Cavour: "Colpi sparati all'esterno della gioielleria"

Emergono alcune importanti novità dall'esito delle indagini sulla rapina ai danni della gioielleria Roggero avvenuta il 28 aprile a Grinzane Cavour e conclusasi con la morte di due aggressori.

L'ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti segnala che, dagli accertamenti compiuti finora, "i colpi di pistola che hanno ucciso i due rapinatori e ferito il terzo risultano esser stati tutti sparati all'esterno del negozio. In particolare, allorché i rapinatori si davano fuga sulla pubblica via, il gioielliere con l’arma colpiva in successione Alessandro Modica alla gamba destra – ferendolo - nonché Andrea Spinelli al fianco destro e Giuseppe Mazzarino alle spalle – ciascuno attinto al cuore da un proiettile che ne cagionava la morte". L’Ufficio prosegue gli accertamenti avvalendosi del Comando Compagnia Carabinieri di Alba e dei consulenti medico-legale e balistico. "Alla conclusione, una volta ricostruito il fatto in modo completo provvederà alla sua conforme qualificazione giuridica ed alle conseguenti determinazioni", spiegano dalla Procura.