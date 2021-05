Gravellona Toce: marito e moglie arrestati per spaccio. I carabinieri della Stazione di Gravellona Toce e della sezione operativa di Verbania hanno arrestato in flagranza di reato per spaccio di droga una coppia di coniugi. In particolare, nel corso di uno specifico servizio teso al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti a Gravellona Toce, intorno alle 20,30, nei pressi di via Granerolo, i militari hanno notato una donna del posto, P.A. classe ’55, in compagnia di un uomo al quale, alla vista della pattuglia, ha rapidamente consegnato un oggetto per poi allontanarsi a passo svelto. La stessa è stata seguita e costantemente monitorata da un altro equipaggio di carabinieri in borghese che, dopo aver ricevuto conferma dai colleghi dell’altra pattuglia, che nel frattempo avevano fermato e controllato l’uomo trovandogli addosso un involucro contenente 1 grammo circa di eroina, l’hanno bloccata ed identificata.

Dopo aver contravvenzionato l’acquirente e sequestrato la dose di droga i carabinieri hanno accompagnato la donna al proprio domicilio, a pochi metri di distanza, dove, alla presenza del marito B.M.R.A., classe’84, di origine colombiane, hanno perquisito l'abitazione. Rinvenuti e sequestrati 20 grammi circa di eroina, 5 grammi di hashish, bilancino elettronico, materiale utile al confezionamento delle dosi e la somma contante di circa 400 euro in banconote di piccolo taglio. La coppia è agli arresti domiciliari, in attesa delle successive determinazioni dell’autorità giudiziaria.